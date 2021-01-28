Активиста Ольгу Комлеву задержали полицейские

Активист уфимского штаба Навального Ольга Комлева задержана сотрудниками полиции возле спецприемника для привлеченных к административному аресту на улице Колгуевской, куда она приехала, чтобы встретить координатора штаба Лилию Чанышеву. Госпожа Чанышева 24 января была арестована на 5 суток за организацию либо проведение несогласованного митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

Перед задержанием Ольга Комлева вела трансляцию в Facebook. По ее словам, ее машину заблокировали три экипажа ДПС, которые якобы решили проверить ее на наличие неоплаченных административных штрафов. Неподалеку стоял полицейский микроавтобус, из которого вышли несколько сотрудников МВД и, судя по всему (трансляция обрывалась), с применением силы увели госпожу Комлеву в свой транспорт и повезли в отделение полиции. При этом, по словам госпожи Комлевой, с протоколом задержания ее не ознакомили.

Олег Вахитов