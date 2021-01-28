Спрос на аренду загородных домов в Нижегородской области вырос на 91%

На рынке краткосрочной аренды Нижегородской области спрос на загородную недвижимость в 2020 году вырос на 91% по сравнению с уровнем 2019 года, сообщили в пресс-службе сервиса объявлений Avito. Предложение при этом сократилось на 6%, средняя стоимость аренды не изменилась и осталась на уровне 5 тыс. руб. в сутки.

Спрос на краткосрочную аренду квартир в Нижегородской области вырос на 7,7%, предложение — на 4,6%. Средняя стоимость составила 1,3 тыс. руб. в сутки и не изменилась за год.

В среднем в России спрос на посуточную аренду загородных домов вырос на 83,3%, предложение увеличилось на 12,%. Стоимость аренды выросла на 14,3% в среднем до 4 тыс. руб. в сутки. Спрос на аренду квартир вырос в России в среднем на 15,3%, спрос увеличился на 12,3%. Средняя стоимость составила 1,5 тыс. руб. (-0,2%).

Чаще всего нижегородцев интересовала краткосрочная аренда жилья в Краснодарском крае, Крыму и Нижегородской области. Регион оказался на 14 месте среди регионов России по популярности у туристов. Первые три строчки заняли Краснодарский край, Крым и Москва.

«В целом на рынке краткосрочной аренды недвижимости периодически наблюдалась ситуация отложенного спроса — особенно заметна она была во время второй волны пандемии, с конца сентября до середины ноября 2020 года. Потенциальные арендаторы достаточно активно просматривали варианты жилья не совершая бронирование. Вероятно, это было связано с отсутствием понимания перспективы развития эпидемиологической ситуации в городах»,— рассказали в Avito.

Анастасия Еремина