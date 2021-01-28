Средний размер выданной ипотеки в Удмуртии за декабрь вырос на 10,5%

В декабре 2020 года средний размер выданного в Удмуртии ипотечного кредита составил 2,1 млн руб. Это на 198,87 тыс. руб. или 10,5% больше, чем в декабре 2019 года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России данный показатель за 12 месяцев вырос на 11,4% — с 2,52 млн руб. до 2,81 млн руб.

Самый большой средний размер ипотеки, выданной в декабре 2020 года среди 30-регионов лидеров по объемам такого кредитования, отметили в Москве (6,07 млн руб.), Московской области (4,57 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,71 млн руб.), Приморском крае (3,47 млн руб.) и Ленинградской области (3,19 млн руб.). Наибольший рост показателя по сравнению с декабрем 2019 года отметили в Приморском крае (на 20,3%), Московской (на 19,7%), Ростовской (на 19,5%), Самарской (на 17%) областях и Санкт-Петербурге (на 16,9%).

«После падения среднего размера ипотечного кредита в апреле, в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к докарантинному уровню, но и превысил его. Рост данного показателя в последние месяцы связан, в первую очередь, со снижением ставок благодаря программам господдержки. В свою очередь, снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.