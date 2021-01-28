Сбербанк выдал жителям Кубани льготные ипотечные кредиты на 20 млрд рублей

Сбербанк с начала действия программы ипотеки с господдержкой выдал в Краснодарском крае 10 тыс. кредитов на общую сумму в 20 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

На долю региона приходится больше половины от всех ипотечных кредитов с господдержкой, выданных в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах. По словам управляющего Сбербанка в Краснодарском крае Татьяны Сергиенко, в 2020 году финансовая организация зафиксировала рекордные показатели по выдаче жилищных кредитов.

«За год жители Кубани оформили в банке 36 тысяч ипотечных кредитов на сумму 77 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году во время т.н. «ипотечного бума» количество выданных кредитов было на 20% меньше – 30,5 тысяч займов», – рассказала она.

По словам госпожи Сергиенко, на повышение доступности ипотеки и рост спроса на нее повлияли программа господдержки и снижение первоначального взноса. Также она сообщила, что по итогам 2020 года на Кубани 87% ипотечных сделок Сбербанка проходили с использованием сервиса электронной регистрации, которая позволяет дистанционно отправлять сделку в Росреестр. Кроме того, 91% заемщиков использовали сервис безопасных расчетов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в ноябре 2020 года средний размер ипотечного кредита составил в Краснодарском крае 2,26 млн руб. По сравнению с ноябрем 2019 года он вырос на 8,8%.

Алексей Белянин