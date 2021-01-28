Воронежский губернатор попросил у Минкульта помощи в развитии музея-заповедника «Костенки»

27 января губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе рабочей встречи с замминистра культуры РФ Ольгой Яриловой попросил министерство помочь региону в реализации проекта «Историко-природный парк «Костёнки-Борщево-Архангельское», о создании которого стало известно в сентябре 2020 года. В правительстве Воронежской области рассчитывают, что объект «может стать одним из брендов Воронежской области и войти в 100 самых посещаемых мест России». Ольга Ярилова пообещала господину Гусеву, что этот вопрос «будет проработан Минкультом». Впрочем, ни одна из сторон не детализировала тип и объем необходимой поддержки. Ранее сообщалось, что источники финансирования проекта пока не определены, но к проекту необходимо привлекать частный бизнес.

Проект историко-культурного кластера включает выставочную экспозицию в реконструированном здании музея, комплекс элементов «Белгородской черты» с «Ремесленным подворьем», комплекс раскопок палеолитических стоянок первобытного человека, смотровые площадки Сторожевое, Борщево, Архангельское, а также сеть туристических экотроп, детский археологический лагерь «одного дня» и речную пристань. Кроме того, реализация проекта должна затронуть и развитие инфраструктуры Хохольского района.

Валерия Розбот