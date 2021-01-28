Ученые из Красноярска придумали сменные фильтры из нановолокон для масок-респираторов

В Федеральном исследовательском центре «Красноярский научный центр СО РАН» придумали сменные фильтры из нановолокон для масок-респираторов, способные задержать инфекционные частицы размером менее 100 нанометров. Ученые создали первую партию изделий, сообщает пресс-служба учреждения.

Как уточняется, самоочищающиеся фильтры делают в виде витражной структуры. Она не пропускает вирусы защищает органы дыхания на 99%. Нановолокна фильтра соединены с металлической микросеткой. Изобретение помещается в маску, что позволяет проводить по ней электрический импульс, благодаря которому очищается поверхность мембраны. При этом в инновационном фильтре находится специальный нагревательный элемент, который работает при напряжении в 5 вольт. Изобретение обладает микронной толщиной пористого слоя, что дает ему возможность задерживать мельчайшие частицы.

«Большинство аэрозольных фильтров конкурентов способны задерживать частицы размером 2,5 микрометра. Однако такие фильтры не препятствуют прохождению частиц с меньшими диаметрами, например, вирусов или сажи. Именно поэтому возникла идея создания нашей разработки, способной задерживать частицы размером менее 100 нанометров»,— рассказала куратор проекта Айраана Куулар.

Екатерина Лукашевич