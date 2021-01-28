«АльфаСтрахование» разработала корпоративную программу страховой защиты «ProВакцина» на случай неблагоприятных последствий вакцинации с суммой покрытия до 1 млн руб. «ProВакцина» защитит от рисков осложнений после всех видов прививок без исключений: COVID-19, грипп, дифтерия, столбняк, пневмококковая инфекция, вирусный гепатит В, корь, краснуха, малярия и др. Также в полис входит круглосуточное информационно-консультационное сопровождение по выделенной линии медицинской поддержки.

Страховая сумма по программе «ProВакцина» – от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. в зависимости от условий программы. Минимальное количество застрахованных – 2 человека в возрасте от 18 до 65 лет. Полис продается в двух вариантах – «ProВакцина ЛАЙТ» и «ProВакцина». В случае поствакцинальных осложнений клиенту с полисом «ProВакцина ЛАЙТ» выплачивается 2% от страховой суммы, с полисом «ProВакцина» – 5%.

«Мир, столкнувшийся с пандемией, в полной мере осознал важность вакцинации и одновременно сложность этого процесса из-за риска возможных осложнений. Поэтому полис «ProВакцина» станет востребованным продуктом и поможет многим клиентам избежать страхов и переживаний, связанных с прививками. В течение суток после вакцинации «ProВакцина» покроет осложнения, связанные с анафилактическим шоком. Также 15 дней после прививки полис будет защищать от таких возможных рисков, как отек Квинке, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла, острый стеноз гортани вследствие аллергического отека, вакциноассоциированный энцефалит, вакциноассоциированный полиомиелит. Кроме того, в течение шести недель страховая защита покроет неврит плечевого нерва и вакциноассоциированную энцефалопатию», – говорит Виктория Морозова, руководитель управления страхования корпоративных клиентов от несчастного случая «АльфаСтрахование».