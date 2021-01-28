Уфимского активиста Урала Байбулатова будут судить за участие в незаконном митинге

Кировский районный суд Уфы в 15:00 должен начать рассматривать административное дело, возбужденное в отношении активиста, экс-главы координационного совета защитников Куштау Урала Байбулатова. Об этом в социальных сетях сообщили активисты движения «Республика», одним из основателей которого является господин Байбулатов. Ранее на него был составлен протокол об административном правонарушении по ч.5 ст.20.2 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения) за участие в несогласованной акции протеста 23 января. Наказание по этой статье — штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 40 часов.

Как сообщают активисты, вчера вечером с Уралом Байбулатовом связались полицейские и якобы пригласили его на встречу с ранее арестованным другим участником акции Русланом Нуртдиновым. Господин Байбулатов подъехал к отделению полиции №9 на своей машине, в которой находились две его дочери 4 и 8 лет. Далее, по информации его знакомых, полицейские увели активиста в отделение, а дети остались одни в машине и находились без присмотра около часа, пока за ними не приехала супруга господина Байбулатова. Ночь активист провел в отделении полиции.

Получить комментарий в МВД по Башкирии не удалось.

Дарья Кучеренко