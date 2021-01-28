Имущество экс-депутата Заксобрания Кубани будет выставлено на торги

В ходе банкротства Игоря Крамаренко собрание кредиторов утвердило порядок и сроки реализации имущества банкрота, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Сумма задолженности господина Крамаренко, депутата Законодательного собрания Краснодарского края предыдущего созыва, составляет 332 млн руб.

Игорь Крамаренко был признан несостоятельным в марте 2019 года, основная часть его задолженности – обязательства перед ПАО «Крайинвестбанк» (в настоящее время – РНКБ). Уроженец станицы Выселки Игорь Крамаренко в 2000 году на выборах губернатора был единственным соперником Александра Ткачева и набрал 5% голосов избирателей. Затем господин Крамаренко участвовал в бизнес-проектах, связанных с семей Александра Ткачева, в частности, был владельцем ООО «Завод по изоляции труб», ранее принадлежавшего Анастасии Краттли, племяннице тогдашнего губернатора. Игорь Крамаренко избирался депутатом Заксобрания края двух созывов (2009—2012 и 2012—2017 годы), однако накануне выборов 2017 года стало известно о том, что он проверяется на причастность к хищению бюджетной субсидии. В итоге уголовное дело было прекращено, но господин Крамаренко не стал выдвигаться на третий срок депутатских полномочий.

Анна Перова, Краснодар