Оборот российских юрлиц UPM в 2020 году вырос на 13%

UPM опубликовала финансовые результаты 2020 года. Продажи группы сократились на 16% и составили 8,58 млн евро, сопоставимый показатель EBIT —11,1% от этой суммы (13,7% в 2019 году, операционная прибыль упала на 32%). Карантинные меры по COVID-19 существенно снизили спрос на полиграфические сорта бумаги, в то время как спрос на этикеточные материалы и специальные бумаги вырос, говорится в сообщении группы. В прошлом году она закрыла бумажные заводы UPM Kaipola и UPM Chapelle, а также фанерный завод UPM Juvaskyla, продолжается продажа завода UPM Shotton в Уэльсе. «Наше финансовое положение остается очень сильным: чистый долг компании практически равен нулю, а объем денежных фондов и неиспользованных целевых кредитных средств составляет 3,2 млрд евро на конец 2020 года»,— комментирует президент и исполнительный директор UPM Юсси Песонен. Восстановления показателя EBIT он ожидает во втором полугодии 2021 года.

В Россию финский концерн экспортирует бумагу и этикеточные материалы, здесь закупает древесное сырье и макулатуру и владеет заводом по производству фанеры в Чудово. Бизнес компании в стране представлен двумя юрлицами — ООО «ЮПМ-Кюммене» и ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово». По данным пресс-службы UPM, в 2020 году оборот российский юрлиц группы вырос по сравнению с 2019 годом на 13%.

В 2019 году в Чудово завершился проект по расширению производственных мощностей. Сейчас на него, наряду с производственными площадками в Финляндии и Эстонии, идет перераспределение заказов с закрытого фанерного завода UPM Juvaskyla. Процесс не закончен, говорят в пресс-службе группы. «В 2020 году перед лицом кризиса мы продемонстрировали, что можем действовать быстро и решительно. Офисы оперативно перешли на удаленную работу, терминалы по нарезке этикеточных материалов и завод в Чудово получили от властей необходимые разрешения и работали бесперебойно. Фанерный завод и подразделение по лесообеспечению выполнили свои годовые планы. Выросли поставки таллового масла из России в Финляндию»,— заключили в пресс-службе UPM.

Елена Большакова