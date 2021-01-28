В Ярославской области браконьеры застрелили двух лосей

В Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Вологодской области по факту незаконного отстрела самки лося, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«В соответствии с ч.1 ст.258 УК РФ (Незаконная охота) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет»,— уточнили в региональном УМВД.

По итогам судебного разбирательства браконьеру назначили наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб.

По данным регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, факт браконьерства произошел возле автомобильной дороги Данилов – Пошехонье. У браконьера изъято охотничье ружье и туша животного, он дал признательные показания. По сведениям департамента, мужчина может быть причастен к совершению еще одного незаконного отстрела лося.

В региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования сообщили, что в Даниловском районе Ярославской области установлен еще один факт незаконного отстрела лося у обочины дороги.

«В рамках оперативных мероприятий были задержаны трое жителей Вологодской области, у подозреваемых был изъят охотничий карабин»,— рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

По информации департамента, в 2020 году в регионе был выявлен 81 случай незаконного отстрела животных.

София Бастрыгина