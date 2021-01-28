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Компания экосистемы Сбера Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца

Ведущий мировой разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотного транспорта, входящий в экосистему Сбера, компания Cognitive Pilot, объявляет об открытии региональных представительств в России. За последние три месяца в пяти федеральных округах России было открыто 13 отделений компании. Их задачей являются продажи системы автономного управления сельхозтехникой на основе искусственного интеллекта (ИИ) Cognitive Agro Pilot и дальнейшее сопровождение умного продукта.


«Результаты использования систем на основе искусственного интеллекта доказывают их преимущество над традиционными технологиями и подходами. Динамика внедрения разработанной при участии Сбера системы управления умными комбайнами Cognitive Agro Pilot в России говорит о высокой востребованности этих решений, их эффективности и качестве. Поэтому одной из важных задач на ближайшее время является формирование инфраструктуры поддержки этого инновационного продукта в регионах», — Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка

Отделения Cognitive Pilot были открытки в Центральном (Воронеж, Курск, Белгород), Южном (Ростов, Краснодар, Волгоград), Приволжском (Уфа, Самара), Уральском (Тюмень), Сибирском (Барнаул, Томск, Омск), Северо-Кавказском (Ставрополь) федеральных округах. Цель компании в этом направлении состоит в обеспечении офлайн-охвата всех регионов за счёт расширения географии собственных офисов и поддерживающих партнёрских сетей. А главный девиз: «До трёх часов в дороге — и мы у вас!»

В ходе сезона уборки урожая 2020 года с июня по октябрь более 350 комбайнов, оборудованных системой Cognitive Agro Pilot, в различных регионах России в автономном режиме обработали свыше 160 тыс. га площадей и собрали более 720 тыс. тонн урожая.

Система Cognitive AgroPilot уже успешно внедрена в США, Бразилии и Китае, а также в целом ряде субъектов Российской Федерации: Калининградской, Калужской, Курской, Белгородской, Тамбовской, Пензенской, Ростовской, Оренбургской, Томской, Курганской областях, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском крае и других.

Несмотря на то что отечественная аграрная отрасль является довольно консервативной, в Cognitive Pilot рассчитывают завершить формирование сети региональных представительств до конца 2021 года.

«Итоги нашей работы в прошлом году подтвердили высокий интерес российских аграриев к использованию новых технологий уборки урожая на основе искусственного интеллекта. Задача этого года — масштабирование проекта по всей стране. Мы должны обеспечить максимальную скорость и качество в предоставлении услуг как в приобретении, так и обслуживании наших решений», — Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot

Cognitive Agro Pilot — система, которая «видит» и «понимает» обстановку по ходу движения и не использует комплекс GPS-навигации в основе модели управления, что позволяет детектировать на пути техники неожиданно возникающие препятствия, включая людей, животных, металлические предметы, а также работать на территориях со слабым спутниковым сигналом. Система позволяет обеспечить безопасную работу при любой освещённости и в самых сложных погодных условиях. В декабре 2020 года система Cognitive Agro Pilot впервые была использована при уборке кормовых культур на снегу, а также в ночное время.

Захват кромки при управленииCognitiveAgroPilot стабильно составляет не более 10 см, при этом исключаются излишние проходы и потеря топлива. Система способна обнаруживать и отслеживать положение кромки скошенной культуры, валков, рядков культур (кукуруза, подсолнечник), обнаруживать зону окончания поля, препятствия, технику и людей. Кроме того, система может быть легко переустановлена с одного вида техники на другой.

В сентябре 2020 года система Cognitive Agro Pilot была удостоена звания «Инновация года в области уборки урожая» по версии престижной международной премии Agriculture Technology Breakthrough Awards 2020, а годом ранее стала призёром международной премии AVT ACES AWARD, организованной американским отраслевым журналом Autonomous Vehicle Technology.

Комплекс Cognitive Agro Pilot включает в себя блок автоматического управления, видеокамеру, дисплей, набор соединительных кабелей и других элементов системы управления. Интерфейс пользователя реализован в виде мобильного приложения для смартфона или защищённого планшета на базе ОС Android.

ПАО Сбербанк

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