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Пермская таможня в 2020 году оштрафовала нарушителей на 60 млн рублей

В 2020 году Пермская таможня перечислила в федеральный бюджет 56,7 млн руб. Общая сумма начисленных платежей и выписанных штрафов составила 60,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

В прошлом году таможенники вместе с работниками Россельхознадзора, Роспотребнадзора и прокуратуры обнаружили и уничтожили 316 кг санкционных товаров (каких именно, таможня не раскрывает). В ходе совместных операций из торгового оборота изъято также 793 единицы контрафактного товара.

Всего за прошедший год возбуждено десять дел об административных правонарушениях. По материалам таможенных проверок возбуждено шесть уголовных дел.

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