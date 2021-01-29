Райффайзенбанк откроет в одном из своих офисов пункт вакцинации от COVID-19

Получить прививку от COVID-19 в рамках всеобщей программы вакцинации совсем скоро можно будет в одном из офисов Райффайзенбанка по адресу Смоленский бульвар, дом 13/1, недалеко от станции метро «Смоленская». Для этой цели банк выделяет отдельное помещение, специально оборудованное в соответствии со всеми медицинскими требованиями и способное вместить достаточное количество посетителей.

«С самого начала коронавирусного кризиса мы старались сделать все, чтобы защитить здоровье наших сотрудников и клиентов, поэтому сейчас мы особенно рады снова внести вклад в борьбу с COVID-19, предоставив площадку для дополнительного пункта вакцинации. Нам всем хочется поскорее вернуться к нормальному ритму жизни, сделать это будет проще, когда в обществе начнет формироваться коллективный иммунитет»,— отметил Сергей Монин, председатель правления Райффайзенбанка.

Оператором программы вакцинации выступит лечебно-диагностическая сеть клиник ОРИС, которая готова предоставить необходимое количество вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V»), выделенное для гражданского оборота в рамках вакцинации от COVID-19 Департаментом здравоохранения города Москвы.

«Система Клиник ОРИС с первого дня пандемии ни на минуту не прекращала свою деятельность по оказанию медицинских услуг населению города Москвы и одной из первых клиник начала проводить массовое тестирование для крупных корпоративных клиентов,— сказал Евгений Давидович, президент Системы Клиник ОРИС.— Сделав максимально доступным и сервисно-комфортным процесс вакцинации, мы постараемся приложить все усилия, чтобы все ограничения, которые на нас наложила пандемия, остались только в воспоминаниях».

Пройти бесплатную вакцинацию может любой гражданин РФ или любого другого государства, находящийся на территории города Москвы. Пункт вакцинации будет открыт для всех желающих по предварительной записи через кол-центр по телефону 8 495 225-42-39. Прием пациентов ведется по будним дням с 9:00 до 19:00 начиная с 1 февраля 2021 года.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более 46 тыс. сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 тыс. подразделений, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже. Система Клиник ОРИС работает на рынке частных медицинских услуг более 25 лет, является комплексным провайдером медицинским услуг и имеет 5 филиалов на территории города Москвы, полноценных медицинских центров, где можно получить весь комплекс амбулаторно-поликлинических и стоматологических услуг, и представительства в 107 городах РФ. В настоящий момент Система Клиник ОРИС провела более 200 тыс. тестирований на ПЦР и антитела M и G на базе одной из крупнейших и оснащенных современным оборудованием, аккредитованной Роспотребнадзором лаборатории «СитиЛаб», одной из первых частных клиник получила аккредитацию и два компонента препарата «ГамКовидВак» («Спутник V») для проведения вакцинации от Департамента здравоохранения города Москвы.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом