В Самарской области за сутки выявили 273 новых зараженных COVID-19

За прошедшие 24 часа число выявленных новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Самарской области составило 273. Большинство из них пришлись на Самару (102), Тольятти (60), Сызрань (15) и Красноярский район (15). Об этом в четверг сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«236 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 37 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений»,– говорится в сообщении.

Всего за время пандемии в Самарской области по состоянию на сегодняшний день выявлено 39409 случаев коронавируса. В общей сложности за этот период в регионе умерли 808 человек. Последними скончались мужчина 67 лет с заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; женщина 70 лет, а также мужчины 54, 71 и 74 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Георгий Портнов