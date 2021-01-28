Проект развития района Тракторостроителей в Липецке прошел общественные слушания

В Липецке завершились общественные слушания проекта развития территорий в районе улиц Краснознаменная, Жуковского, Коммунистическая и Юбилейная общей площадью 10 га, которые проходили с 22 декабря по 26 января. Об этом сообщили в мэрии Липецка. По результатам обсуждений были приняты предложения сохранить зеленые насаждения вдоль улицы Краснознаменная и предусмотреть при благоустройстве территории размещение во дворах спортплощадок, а также перенести площадку для выгула собак, предусмотренную проектом, подальше от жилых зон. Замечания направлены в региональное управление строительства и архитектуры для принятия решения об утверждении проекта или его направлении на доработку, уточнили в мэрии.

Проект развития района Тракторостроителей включал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на участке 8,5 тыс. кв. м, детсада на 220 мест, площадок для занятий спортом и выгула собак, а также проведение реконструкции инженерных сетей и озеленение территории. Кроме того, в районе улиц Краснознаменная, Жуковского, Коммунистическая и Юбилейная планировалось возвести пять десятиэтажных домов. Согласно проекту планировки и межевания, сложившаяся застройка имеет регулярную планировочную структуру с небольшими жилыми кварталами. Существующая численность населения планируемых кварталов составляет 404 человек, общий объем жилфонда — 12,13 тыс. кв. м, плотность населения микрорайона — 40 чел./га.

Валерия Розбот