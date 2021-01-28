Кремль назвал задержания и обыски после митингов работой правоохранительных органов

Правоохранительные органы выполняют свои обязанности, проводя задержания и обыски оппозиционеров после несогласованных акций в поддержку политика Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отношение Кремля в данном случае не является главным вопросом, считает он.

«Мы высказывали свою обеспокоенность до того, как произошли эти события. А сейчас правоохранительные органы выполняют свои функции. Были множественные нарушения законов Российской Федерации, и правоохранительные органы работают»,— ответил господин Песков в ходе пресс-колла на вопрос журналистов о том, беспокоит ли Кремль количество обысков и задержаний после митинга 23 января.

Журналисты поинтересовались, считают ли это в Кремле адекватной реакцией. «Здесь вопрос не в том, что кажется Кремлю, а вопрос в том, что считают необходимым сделать органы по обеспечению правопорядка и по обеспечению законности»,— ответил пресс-секретарь президента.

17 января господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево при возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

В субботу, 23 января, по всей России начались несанкционированные акции в поддержку оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями были задержаны 3980 человек. Возбуждено более 20 уголовных дел.

О том, как прошла акция в Москве,— в материале “Ъ” «"Куда вы все идете? Чего вы все хотите?"».