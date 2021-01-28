Краснодарское ФГУП «Жилищно-коммунальный комплекс» признали банкротом. Конкурсное производство открыто сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Николай Зинченко, сообщается в ЕФРСБ.

Как писал “Ъ-Кубань”, наблюдение в отношении ФГУП «Жилищно-коммунальный комплекс» было введено в начале прошлого года по собственному заявлению предприятия. Общая сумма задолженности ФГУП ЖКК перед АО «АТЭК», АО «НЭСК», ООО «Даймекс-Краснодар», ИП Лутков Д.А., ООО «Краснодарский комбинат по торговой технике» и другими кредиторами на тот момент составляла 25,4 млн руб., задолженность по оплате труда - 70,6 тыс. руб. и по обязательным платежам - 2 млн руб.

В октябре этого года у компании сменился арбитражный управляющий – им стал Николай Зинченко, сменив Олега Гущу в этой должности. Тем не менее в судебном заседании по результатам процедуры наблюдения в качестве управляющего участвовал Олег Гуща.

В ведении ФГУП ЖКК находился водозабор «ВНИИМК» по улице Филатова, 17. Летом прошлого года из-за аварии на нем жители Школьного микрорайона отравились водой.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ФГУП ЖКК было зарегистрировано в 1992 году в Краснодаре по адресу улица Филатова, 17, занималось распределением воды для питьевых и промышленных нужд. И.о. директора был Михаил Кваша, учредителем – министерство образования и науки РФ. В 2019 году выручка предприятия составила 11,9 млн руб., чистый убыток – 3,8 млн руб.

Виктория Колганова