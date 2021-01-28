Деньги и стабильность – чего не хватало россиянам в 2020 г. Более 40% россиян в 2020 г. столкнулись с финансовыми трудностями, показало исследование, проведенное экспертами аналитического центра «АльфаСтрахование». В опросе приняли участие более 3150 респондентов из всех регионов страны.

Большинство опрошенных признались, что в 2020 г. им пришлось понервничать из-за нехватки денег.

Некоторые из 43% признавших отсутствие денег одной из основных проблем ушедшего года рассказали, что не имели достаточной финансовой подушки, которая могла бы обеспечить им спокойствие на период локдауна. Часть из них (34%) была вынуждена провести в изоляции несколько месяцев и потеряла постоянный источник дохода, еще части опрошенным (29%) пришлось серьезно потратиться на восстановление здоровья. Как заметило большинство участников опроса (61%), на 2020 г. они возлагали надежды по повышению заработной платы, которого не произошло.

Переход на удаленную работу в 2020 г. также не вызвал восторга: некоторые из участников опроса упоминали о сложностях, связанных с невозможностью сосредоточиться (31%), отсутствием необходимого оборудования (28%). Четверти респондентов не хватало очного общения с коллегами, 17% – возможности получить обучение оффлайн, а примерно каждый десятый посетовал на то, что не чувствовал себя эффективным.

33% опрошенных посчитали основной проблемой в 2020 г. отсутствие стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Еще 14% сотрудников компаний скучали по привычному общению, а 20% не хватало развлечений.

В личной жизни на настроениях россиян сказались, в основном, ограничения в путешествиях: больше половины опрошенных не смогли позволить себе привычный отпуск. 28% рассказали, что не могли даже побыть в одиночестве какое-то время, а еще 15% переживали из-за невозможности навестить близких.

На вопрос о перспективах 2021 г. сотрудники российских компаний ответили надеждой на возвращение детей к привычному и стабильному посещению школ без карантинов. В общей сложности, 43% рассчитывают на продвижение по службе и рост заработной платы, а 14% хотели бы снова иметь возможность путешествовать.

Опрос

Каких жизненно важных вещей вам не хватало в 2020 г.? (несколько вариантов)

стабильности 33%

денег 43%

общения 14%

развлечений 20%

Чего вам не хватило в профессиональной сфере? (несколько вариантов)

роста зарплаты 61%

возможности сосредоточиться 31%

необходимого оборудования 28%

очного общения с коллегами 25%

самореализации 10%

обучения 17%

Чего вам не хватило в личной/семейной жизни? (несколько вариантов)

отдыха в одиночестве 28%

общения с близкими, живущими далеко 15%

привычной романтики, походов в кино/рестораны/на свидания 18%

нормального отпуска 57%

Ваши главные надежды на 2021 год? (несколько вариантов)