Деньги и стабильность – чего не хватало россиянам в 2020 г.

Большинство опрошенных признались, что в 2020 г. им пришлось понервничать из-за нехватки денег.
Некоторые из 43% признавших отсутствие денег одной из основных проблем ушедшего года рассказали, что не имели достаточной финансовой подушки, которая могла бы обеспечить им спокойствие на период локдауна. Часть из них (34%) была вынуждена провести в изоляции несколько месяцев и потеряла постоянный источник дохода, еще части опрошенным (29%) пришлось серьезно потратиться на восстановление здоровья. Как заметило большинство участников опроса (61%), на 2020 г. они возлагали надежды по повышению заработной платы, которого не произошло.
Переход на удаленную работу в 2020 г. также не вызвал восторга: некоторые из участников опроса упоминали о сложностях, связанных с невозможностью сосредоточиться (31%), отсутствием необходимого оборудования (28%). Четверти респондентов не хватало очного общения с коллегами, 17% – возможности получить обучение оффлайн, а примерно каждый десятый посетовал на то, что не чувствовал себя эффективным.
33% опрошенных посчитали основной проблемой в 2020 г. отсутствие стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Еще 14% сотрудников компаний скучали по привычному общению, а 20% не хватало развлечений.
В личной жизни на настроениях россиян сказались, в основном, ограничения в путешествиях: больше половины опрошенных не смогли позволить себе привычный отпуск. 28% рассказали, что не могли даже побыть в одиночестве какое-то время, а еще 15% переживали из-за невозможности навестить близких.
На вопрос о перспективах 2021 г. сотрудники российских компаний ответили надеждой на возвращение детей к привычному и стабильному посещению школ без карантинов. В общей сложности, 43% рассчитывают на продвижение по службе и рост заработной платы, а 14% хотели бы снова иметь возможность путешествовать.
Опрос
Каких жизненно важных вещей вам не хватало в 2020 г.? (несколько вариантов)
- стабильности 33%
- денег 43%
- общения 14%
- развлечений 20%
Чего вам не хватило в профессиональной сфере? (несколько вариантов)
- роста зарплаты 61%
- возможности сосредоточиться 31%
- необходимого оборудования 28%
- очного общения с коллегами 25%
- самореализации 10%
- обучения 17%
Чего вам не хватило в личной/семейной жизни? (несколько вариантов)
- отдыха в одиночестве 28%
- общения с близкими, живущими далеко 15%
- привычной романтики, походов в кино/рестораны/на свидания 18%
- нормального отпуска 57%
Ваши главные надежды на 2021 год? (несколько вариантов)
- возвращение детей к привычному и стабильному посещению школ без карантинов 61%
- развитие в карьере/профессии 43%
- рост зарплаты 43%
- возвращение возможности путешествовать 14%