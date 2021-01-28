28 января, четверг
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Средний размер ипотеки вырос в Нижегородской области на 5,1%

В Нижегородской области в декабре 2020 года средний размер ипотечного кредита составил 2,34 млн руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Это на 5,1% больше по сравнению с уровнем декабря 2019 года.

В России в среднем размер ипотеки вырос за год на 11,4% до 2,81 млн руб. Заметнее средний размер кредита вырос в Приморском крае (+20,3%, 3,47 млн руб.), Московской (+19,7%, 4,57 млн руб.) и Ростовской (+19,5%, 2,45 млн руб.) областях.

В НБКИ рост среднего размера ипотеки связывают со снижением за счет программ господдержки. «В свою очередь, снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы»,— рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Анастасия Еремина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Спецпроект

Самое читаемое

Тенденции

Приложение

Профиль пользователя