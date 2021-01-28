Средний размер ипотеки вырос в Нижегородской области на 5,1%

В Нижегородской области в декабре 2020 года средний размер ипотечного кредита составил 2,34 млн руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Это на 5,1% больше по сравнению с уровнем декабря 2019 года.

В России в среднем размер ипотеки вырос за год на 11,4% до 2,81 млн руб. Заметнее средний размер кредита вырос в Приморском крае (+20,3%, 3,47 млн руб.), Московской (+19,7%, 4,57 млн руб.) и Ростовской (+19,5%, 2,45 млн руб.) областях.

В НБКИ рост среднего размера ипотеки связывают со снижением за счет программ господдержки. «В свою очередь, снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы»,— рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Анастасия Еремина