На строительство водопровода в селе Астраханской области выделили 335 млн рублей

Новый водопровод в селе Началово Астраханской области сдадут в декабре 2021 года. На его строительство выделили 335 млн руб. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Объект возводят по поручению губернатора области Игоря Бабушкина в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Строительство начали осенью, контроль хода работ проводится ежедневно. На данный момент из 13 км сетей проложено пять, практически готово основание для будущей насосной станции.

Сдача объекта позволит обеспечить качественной питьевой водой почти 9 тыс. жителей села, отметили в правительстве.

Мария Шахрай