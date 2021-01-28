На Кубани за сутки выявлено 193 новых случая коронавирусной инфекции

В Краснодарском крае общее количество заболевших коронавирусной инфекцией составило 33125 человек, прирост заболеваемости за сутки составил 193 случая, сообщает администрация края. Больше всего заболевших в Краснодаре — 61 человек, в Сочи – 9 человек, в Геленджике – 6 новых заболевших. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 583,6.

За последние сутки в регионе выздоровели 277 человек, летальных исходов девятнадцать. Всего с начала пандемии в крае скончались 1412 пациентов с диагнозом COVID-19, 23902 человека вылечились.

Анна Перова, Краснодар