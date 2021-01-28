Жители Татарстана в 2020 году приобрели 63 тысячи легковых машин

В Татарстане жители по итогам 2020 года купили 63,6 тыс. новых легковых автомобилей. ПО данному показателю республика заняла четвертую строчку среди регионов РФ. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Лидером по числу проданных машин оказалась Москва с 196,4 тыс. единиц. Второе место заняло Подмосковье, где жители приобрели 110,5 тыс. автомобилей. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург с 86,2 тыс. машин.

В пятерку помимо Татарстана вошел Краснодарский край, где в 2020 году купили 55,3 тыс. новых машин. В топ-10 регионов также включены Башкортостан, Свердловская, Самарская, Челябинская и Ростовская области.

"Ъ-Казань"