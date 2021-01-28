Глава Башкирии считает, что на акции в поддержку Навального было нарушение закона

Отвечая на вопросы журналистов после оглашения послания госсобранию, Радий Хабиров заявил, что правительство предполагает, что «объявленное мероприятие в воскресенье состоится, потому что народ взбудоражен». «Вместе с текущей повесткой люди устали, год был очень нервный и любые обиды людьми воспринимаются очень сложно. У нас в республике добавляется ситуация с БашРТС, и на прошлое мероприятие (23 января. — "Ъ-Уфа") люди пришли , которые не согласны с платежками за отопление. Это обоснованные обиды. Я думаю, что будет митинг. Единственное, я неоднократно просил, если люди соберутся, принять все усилия, чтобы не было проблем и стычек. Люди выскажутся, в том числе и на меня какие-то обиды выскажут»,— отметил господин Хабиров.

Глава республики также отметил, что задержания и аресты активистов после митинга 23 января считает логичным, так как был нарушен закон. Комментируя задержания Урала Байбулатова и Руслана Нуртдинова, господин Хабиров заявил, что они «перехватили инициативу и привели людей к Белому дому, ко мне в гости». «Все-таки я считаю, что должны в рамках законах действовать. Мое мнение — нарушили закон. В ребятах есть спесь, есть желание высказать какие-то свои обиды нам. Люди шли очень мирно, очень интеллигентно. И детей было много, что с одной стороны у нас беспокойство вызывает. А они (Нуртдинов и Байбулатов. – "Ъ-Уфа") добавили вариант агрессии, который был неуместен. Воспользовались другой историей, другой темой, чтобы личные вещи протащить»,— заявил Радий Хабиров.

Анна Соколова