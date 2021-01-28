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В Челябинске прокуратура проводит проверку по факту взрыва в подземном переходе

Прокуратура Советского района Челябинска организовала проверку по факту происшествия в подземном переходе на проспекте Ленина. На место происшествия выехали прокурор города Роман Самойлов и прокурор района Евгений Тараненко, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным прокуратуры, из-за утечки газа при включении света в подсобном помещении произошел «хлопок газовоздушной смеси», в результате пострадал рабочий. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований техники безопасности при проведении строительно- ремонтных работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по данным пресс-службы мэрии, сегодня в 12:20 в ходе ремонтных работ произошел взрыв газового баллона в пешеходном переходе на площади Революции (выход на Арбитражный суд). Пострадавший с ожогами около 25-30% и подозрением на ожоги верхних дыхательных путей госпитализирован в ожоговый центр ГКБ №6. На месте ЧП находится заместитель главы Челябинска Александр Астахов. По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, происшествие ликвидировано. Нарушений целостности несущих конструкций перехода нет.

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