ВТБ удвоил выдачи льготных кредитов по «Программе 1764» ВТБ в 2020 году заключил более 2,7 тысячи кредитных соглашений по государственной программе льготного кредитования субъектов МСП №1764 и предоставил клиентам кредиты на сумму 192 млрд рублей. Объем финансирования более чем в два раза превысил показатель за 2019 год. Каждый пятый кредит в России в рамках программы выдан ВТБ. Доля банка в совокупном по стране объеме выдач выросла за год на 2 п.п. и составила 21%.

Кредитный портфель ВТБ по «Программе №1764» за 2020 год вырос в 2,3 раза и на 1 января составил около 160 млрд рублей. Основную часть в нем заняли предприятия обрабатывающего производства, строительства, сферы аренды, торговли, агропромышленного комплекса, компании транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса и общественного питания.

Наибольший объем льготных кредитов оформлен субъектам МСП в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Республике Татарстан, Воронежской области, Камчатском крае и Свердловской области.

«Мы отмечаем высокую востребованность программы, что подтверждается более чем двукратным ростом объема выдач и кредитного портфеля. Доля инвестиционных кредитов, которые оформили наши заемщики, составляет 53% это свидетельствует об эффективности данного инструмента для поддержки российского бизнеса, в том числе на фоне влияния пандемии коронавируса. В январе мы оперативно приступили к приему заявок по новым условиям программы со ставкой не более 7% годовых и уже заключили соглашения с клиентами на сумму около 3,5 млрд рублей», отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.

В рамках «Программы №1764» субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить льготные кредиты на инвестиционные цели сроком до 10 лет (в сумме от 500 тыс. до 2 млрд рублей), на пополнение оборотных средств сроком до трех лет (в сумме до 500 млн рублей), на развитие предпринимательской деятельности сроком до пяти лет (в сумме до 10 млн рублей).