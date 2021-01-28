В Татарстане в 1,5 раза увеличилось число жалоб на работу поликлиник

В Татарстане в системе «Народной контроль» увеличилось число жалоб в категории «Поликлиники и больницы». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Сария Сабурская.

По ее данным, число жалоб в 2020 году составило 2239 (годом ранее — 1442). Решено было 2,1 тыс. обращений (годом ранее — 1322).

Чаще всего жители республики жаловались на доступность записи к врачу (1031 обращение). Также 312 уведомлений касались условий предоставления медицинских услуг, 226 — доброжелательности и компетентности медицинских сотрудников, 108 — комфортности учреждений здравоохранения, а 88 — времени ожидания услуг.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"