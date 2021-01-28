Врио губернатора Белгородской области оценил вложения в благоустройство районов ИЖС в 15 млрд рублей

«Моя задача — включить регион в как можно большее число федеральных программ, привлечь дополнительное финансирование. Решить за год весь объем работ невозможно. Но уже в феврале я смогу рассказать, что мы сможем сделать уже в этом году, а что — в ближайшей перспективе»,— пообещал врио губернатора.