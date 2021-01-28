В Ярославской области коронавирусом заболели еще 187 человек и трое скончались

В Ярославской области за сутки произошло еще три смерти от коронавируса. Скончались женщины 1953 и 1992 годов рождения и мужчина 1949 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За истекшие сутки в регионе было выявлено 187 новых случаев заболевания COVID-19. За это же время 183 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 28 января, в области выявлено 27567 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 25868 человек выздоровели. 306 больных умерли. В больницах находятся 1516 человек, из них 763 — с установленным диагнозом COVID-19 и 753 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 13752 человека. На втором месте Рыбинск — 3519 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1545 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 214, 173 и 137 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2809 тестов на коронавирус. Карантин установлен для 7786 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов