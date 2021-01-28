В Ленобласти увеличилось число болеющих коронавирусом пенсионеров

В Ленинградской области возросло число заболевших коронавирусом пенсионеров — в структуре всех заболевших их стало больше 30%. Об этом заявила на заседании правительства руководитель Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк.

«Напрягает, так скажем, простите за такое слово, группа «пенсионеры»: заболеваемость среди которых сейчас великовата. Если в прошлом году их было до 25%, то сейчас — выше 30%. Это связано с тем, что в период праздников пенсионеры, по сравнению с другими группами населения, обращались (к медикам — “Ъ-СПб”) чаще»,— объяснила она.

Глава регионального Роспотребнадзора добавила, что рост заболеваемости наблюдается и среди детей, но как правило это единичные случаи в отдельных классах или группах детсадов. «Если у нас показали в октябре были 6,5%, сейчас — 3%. Но надеюсь, что мы не достигнем показателей заболеваемости декабря»,— пояснила госпожа Историк.

Из-за окончания новогодних каникул в Ленобласти также фиксируется рост числа заболевших среди рабочих, который достиг высоких показателей октября-ноября. Их насчитывается 21,4% от общего количество зараженных. При этом снизилось число болеющих медиков. Если в прошедшие месяцы их количество варьировалось от 8 до 10%, то сейчас составляет 4,9%, резюмировала Ольга Историк.

Ольга Кантемирова