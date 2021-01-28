В Кузбассе коечный фонд для пациентов с коронавирусом сократился более чем в два раза

Количество развернутых коек для пациентов с коронавирусом сокращается в Кузбассе из-за стабилизации ситуации с распространением COVID-19, сообщила во время брифинга замминистра здравоохранения региона Оксана Абросова.

«На сегодняшнее утро в Кемеровской области развернуто 2 030 коек. Стационарно проходят лечение от коронавирусной инфекции 515 человек, амбулаторно — 1 181. На аппаратах ИВЛ — 38 человек, на кислородной поддержке — 271»,— отметила госпожа Абросова. Также она уточнила, что свободно 20% коечного фонда — порядка 600 коек.

По сравнению с пиковыми показателями количество развернутых мест сократилось более чем в два раза.

Также она отметила, что в красной зоне работает более 1 800 медиков, что на 40% меньше чем во время пика заболеваемости.

По данным оперштаба региона, за последние сутки в регионе выявлено 100 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 169 жителей, умер один человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 29 147 случаев заболевания, вылечились — 26 936, скончались — 515.

О том, как в регионах Сибири разворачивается кампания по вакцинации от коронавируса, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Укольная ситуация».

Даниил Тарабукин