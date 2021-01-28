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Производство медицинского кислорода наладят в Оренбуржье

Предприятие по производству до 400 т жидкого кислорода в месяц планируется открыть в Оренбургской области. Соответствующую лицензию Минпромторга России получила компания «Уральская Сталь». Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

«Данного объема (до 400 т жидкого кислорода в месяц.– “Ъ-Волга”) хватит, чтобы обеспечить значительную часть потребностей медицинских учреждений области»,– говорится в сообщении.

Поставка жидкого кислорода в медицинские учреждения Оренбургской области начнется после того, как лекарственное средство будет зарегистрировано министерством здравоохранения России. Препарат будет использоваться для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения.

Георгий Портнов


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