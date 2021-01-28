За сутки в Черноземье коронавирусом заболели 1203 человека

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Черноземье выявлено 1 203 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в макрорегионе достигло 178,58 тыс. человек. За сутки зафиксировано 40 летальных случаев — пять в Белгородской области, 22 в Воронежской, два в Курской, по три в Липецкой и Тамбовской, пять в Орловской области (всего 3,217 тыс. случаев). За минувший день выздоровели 1 015 (всего 158,405 тыс.) человек.

В Белгородской области зафиксировано 172 новых случая COVID-19 (всего 26,934 тыс.), выздоровели 187 (всего 24,492 тыс.), умерли за все время пандемии — 357.

В Воронежской области — 382 новый случая (всего 57,09 тыс.), новых выздоровевших — 320 (всего 51,255 тыс.), умерли за все время пандемии — 1 534.

В Курской области — 178 подтвержденных диагноза за сутки (всего 25,749 тыс.), выздоровели 155 (22,646 тыс.), смертельных случаев с марта 2020 — 361.

В Липецкой области зарегистрировано 150 новых случаев коронавируса (всего 20,483 тыс.), новых выздоровевших 154 (всего 16,494 тыс.), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 363.

В Орловской области — 165 новых случаев (всего 26,235 тыс.), выздоровели 156 (всего 23,121 тыс.), умерли с начала пандемии — 340.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 156 диагнозов коронавируса (всего 22,089 тыс.), новых выздоровевших 43 (всего 20,397 тыс.), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 262.

В целом в РФ нарастающим итогом зарегистрирован 3 793 810 случаев (+0,51%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, за сутки — 19 138.

Мария Старикова