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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге за сутки выявили 2128 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 19 138 новых случаев коронавируса, из них в Петербурге — 2128. В Ленобласти COVID-19 подтвержден еще у 224 жителей. Об этом сообщает оперативный штаб.

По данным портала «Стопкоронавирус», в городе в настоящее время получают лечение 95577 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За сутки летальную статистку пополнили 69 новых случаев. За период с начала пандемии в Петербурге скончался 9571 человек с COVID-19, заболели —327160.

За сутки на коронавирус обследовали 30741 петербуржцев.

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