Жителя Ижевска будут судить за смерть трех людей 15 лет назад

29-летнего жителя Ижевска будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью трем мужчинам, в результате которого они скончались, совершенное 15 лет назад (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Так, в апреле и августе 2005 года в Октябрьском и Индустриальном районах Ижевска были обнаружены тела трех мужчин, которые скончались от телесных повреждений. Личность нападавшего была установлена недавно — тогда ему было 14 лет.

Установлено, что в то время обвиняемый проводил время в компании знакомых подростков. В один из дней апреля 2005 года они встретили на улице мужчину, который на вид злоупотреблял спиртным. Без какого-либо повода подросток нанес ему множественные удары руками и ногами, в результате чего мужчина скончался. При аналогичных обстоятельствах подросток причинил тяжкий вред еще двум мужчинам, также злоупотребляющим спиртным, в августе 2020 года. Один из них скончался на месте, а другой в больнице.

Отметим, что в настоящее время обвиняемый признался в совершении преступлений. Он пояснил, что избивал людей для того, чтобы придать себе значимость и пользоваться авторитетом друзей.