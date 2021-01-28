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На базе Банковской группы СКБ-банка будет создан международный инвестиционный холдинг

Начата работа по развитию международного инвестиционного блока внутри финансовой группы.

Частным лицам будут предоставляться услуги доверительного управления, брокерское обслуживание (рынки РФ и международные рынки), структурированные инвестиционные продукты, управление активами, аналитика и консультирование.


Корпоративные клиенты получат услуги корпоративно-инвестиционного банкинга, в частности: кредитование юридических лиц, структурное финансирование, организацию и выпуск облигаций; поддержку сделок слияния-поглощения.

Также новый дивизион сосредоточится на работе с глобальными рынками, в том числе сфокусируется на предоставлении услуг для западных клиентов, желающих выйти на рынки России, СНГ, и на обслуживании российских клиентов для выхода на международные рынки.

Банковская группа СКБ-банка:

ПАО «СКБ-банк», ООО МКК «СКБ-финанс», АО «Газэнергобанк», SKB LAB

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