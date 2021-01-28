На Ставрополье суд признал банкротом строительную компанию

В Ставропольском крае суд признал банкротом строительную компанию «Лидер». Об этом сообщает пресс-служба министерство строительства и архитектуры региона. Застройщик не закончил строительство дома по ул. Бештаугорской в Минеральных Водах.

Строительство многоквартирного дома началось в 2012 году, а 153 дольщика должны были получить жилье в 2015 году. Позже темпы строительства снизились, а затем оно было остановлено. «Строительная готовность дома на сегодня составляет около 80%», — говорится в сообщении. Отмечается, что восстановить в правах дольщиков планируется с использованием механизмов федерального Фонда защиты прав дольщиков в рамках дела о банкротстве.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «Лидер» было учреждено в Минеральных Водах в 2011 году. Бенефициарами являются Магомед Магомедов и ООО «Лидер». Конкурсным управляющим назначена Татьяна Титова.

Наталья Шинкарева