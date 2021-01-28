Средний размер ипотечного кредита в Челябинской области вырос на 13,6%

В Челябинской области средний размер ипотечных кредитов в декабре 2020 года составил 1,8 млн руб. Это на 217,6 тыс. или 13,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По динамике прироста, регион входит в первую десятку субъектов РФ, разделяя последнюю строчку с Кемеровской области. Однако по размеру среднего кредита на покупку жилья Челябинская область занимает лишь 29 место.

В среднем по России средний размер ипотечного кредита в декабре 2020 года достиг рекордного показателя в 2,81 млн руб. Это на 11,4% больше, чем годом ранее (2,52 млн руб.). Традиционно самый большой средний размер кредита зафиксирован в Москве (6,07 млн руб.), Московской области (4,57 млн руб.) и Санкт-Петербурге (3,71 млн руб.). Лидерами по динамике прироста показателя продемонстрировали Приморский край – 20,3%, Московская – 19,7%, Ростовская – 19,5% и Самарская – 17% области, а также Санкт-Петербург – 16,9%. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, рост среднего размера ипотечного кредита связан, в первую очередь, со снижением ставок благодаря программам господдержки.