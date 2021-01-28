«Экониваагро» Штефана Дюрра открыла сырзавод в Воронежской области

Компания «Экониваагро» (входит в группу «Эконива» Штефана Дюрра) открыла в Лискинском районе Воронежской области завод по производству твердых и полутвердых сортов сыра мощностью 6 т сыров в сути. Об этом сообщил инвестпортал Воронежской области. 4 т из указанного ежедневного объема производства составят полутвердые сыры, 2 т — твердые. В компании рассчитывают, что после выхода на полную мощность предприятие сможет производить до 60 т продукции в сутки. Уже к февралю на прилавках появится первая партия продукции. Общий объем инвестиций в площадку составил 1,1 млрд руб.

Впервые о намерении компании построить в селе Щучье Лискинского района сырзавод стало известно в 2016 году. Тогда речь шла об инвестициях в 250 млн руб. и открытии в 2017 году, затем сроки сдвинулись на 2018 год. В итоге строительство началось только в 2020 году. Как рассказывал господин Дюрр в одном из интервью “Ъ“, проект кредитовал РОссельхозбанк.

По собственным данным, ООО «Экониваагро» работает на территории Лискинского, Каменского, Бобровского, Каширского, Аннинского, Бутурлиновского и Таловского районов Воронежской области. Общая площадь сельхозугодий — 147 тыс. га (на 11 января 2021 года). Предприятие является одним из крупнейших производителей молока в Воронежской области — 1,256 тыс. т ежедневно. Общее поголовье КРС составляет около 80 тыс. голов, из них фуражных коров — 41,4 тыс. В хозяйстве 30 животноводческих подразделений, из них 15 молочных комплексов с технологией беспривязного содержания. Предприятие является племзаводом по разведению скота голштинской и симментальской породы, а также племрепродуктором красно-пестрой породы. По данным Kartoteka,ru, выручка общества за 2018 год составила 9,5 млрд руб., чистая прибыль — 223 млн руб.

Мария Старикова