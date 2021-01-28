Будь первым: увидеть и купить!

Выбрать квартиру – задача не из легких. Понимая потребность клиентов увидеть будущую квартиру в реальности и принять обдуманное решение о покупке, PAN City Group приглашает всех желающих на первый День открытой стройки в жилом комплексе «Салют», 2-й дом1, который пройдет 6 февраля 2021 г. на ул. Камской, 2/4.
Жилой комплекс «Салют» вырос на глазах: дом возведен под крышу, полностью остеклен, в ближайшее время будет произведен запуск отопительной системы.
На Дне открытой стройки с 11:00 до 15:00 вы сможете:
• оценить темпы и качество строительства жилого комплекса;
• выбрать подходящую для себя планировку, пройтись по комнатам, мысленно расставить мебель и оценить вид из окна;
• задать технические вопросы о ходе строительства и используемых материалах;
• пообщаться с брокерами компании PAN City Group2 по вопросам приобретения квартир;
• узнать, как легко и быстро продать свое жилье и купить квартиру от застройщика на максимально выгодных условиях;
• узнать, как купить квартиру в новостройке со скидкой3, как правильно использовать государственные сертификаты и субсидии;
• ознакомиться с условиями рассрочки4 или подобрать выгодную ипотеку, рассчитать платеж и забронировать понравившуюся квартиру.
Вы получите полную информацию о жилом комплексе, увидите своими глазами район расположения и его инфраструктуру. Все это поможет вам принять взвешенное и обдуманное решение о покупке квартиры в ЖК «Салют». Станьте первыми, кто ступит за порог нового ЖК «Салют», и забронируйте квартиру своей мечты по действующей цене!
Записаться на экскурсию можно в отделе продаж по телефону (342) 207-17-07 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.
1 ЖК «Салют» – строящийся многоквартирный дом по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, дер. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://salutdom.ru/.
2 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».
3 При внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение пяти рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве сотрудникам ПФПГ Холдинга предоставляется скидка в размере 3% от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности, для всех остальных участников долевого строительства предоставляется скидка в размере 2%. Указанные в данном пункте скидки применяются как при покупке за счет собственных, так и за счет заемных средств, в том числе при оплате части стоимости квартиры средствами госсубсидий, а также при покупке квартиры с рассрочкой на 90 дней, с одновременным заключением договора возмездного оказания услуг на реализацию вторичного жилья.
4 Рассрочку предоставляет застройщик – ООО СЗ «СИТИ Проект». Подробности – в отделе продаж по тел. (342) 207-17-07.