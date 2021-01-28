Будь первым: увидеть и купить!

Выбрать квартиру – задача не из легких. Понимая потребность клиентов увидеть будущую квартиру в реальности и принять обдуманное решение о покупке, PAN City Group приглашает всех желающих на первый День открытой стройки в жилом комплексе «Салют», 2-й дом1, который пройдет 6 февраля 2021 г. на ул. Камской, 2/4.

Жилой комплекс «Салют» вырос на глазах: дом возведен под крышу, полностью остеклен, в ближайшее время будет произведен запуск отопительной системы.

На Дне открытой стройки с 11:00 до 15:00 вы сможете:

• оценить темпы и качество строительства жилого комплекса;

• выбрать подходящую для себя планировку, пройтись по комнатам, мысленно расставить мебель и оценить вид из окна;

• задать технические вопросы о ходе строительства и используемых материалах;

• пообщаться с брокерами компании PAN City Group2 по вопросам приобретения квартир;

• узнать, как легко и быстро продать свое жилье и купить квартиру от застройщика на максимально выгодных условиях;

• узнать, как купить квартиру в новостройке со скидкой3, как правильно использовать государственные сертификаты и субсидии;

• ознакомиться с условиями рассрочки4 или подобрать выгодную ипотеку, рассчитать платеж и забронировать понравившуюся квартиру.

Вы получите полную информацию о жилом комплексе, увидите своими глазами район расположения и его инфраструктуру. Все это поможет вам принять взвешенное и обдуманное решение о покупке квартиры в ЖК «Салют». Станьте первыми, кто ступит за порог нового ЖК «Салют», и забронируйте квартиру своей мечты по действующей цене!

Записаться на экскурсию можно в отделе продаж по телефону (342) 207-17-07 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.