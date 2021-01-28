В Выборге на торги выставлен ТК Welcome

Торговый центр Welcome в Выборге выставлен на торги. Владельцем здания является компания «РИФ», признанная банкротом по иску банка «Санкт-Петербург».

Как сообщает «Деловой Петербург», стоимость лота составляет 450 млн рублей.

Комплекс расположен в бывшем здании административно-складской оптовой торговой фирмы «Саво-Карьяла», являющееся выявленным объектом культурно-исторического наследия. В советский период в его стенах располагался завод детских колясок, затем объект пустовал. В 2013 году его реконструировали под торговый комплекс, а в 2017 году вновь выставляли на торги за 550 млн рублей.