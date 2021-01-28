В Рыбинске семью выселили из квартиры за долги в 300 тысяч рублей

В городе Рыбинске Ярославской области за долги была выселена из двухкомнатной муниципальной квартиры семья, состоящая из двух человек, сообщили в пресс-службе городской администрации. По данным пресс-службы, долг, накопленный семьей за оплату коммунальных и жилищных услуг составил более 300 тыс. руб.

По словам директора МКУ «Жилкомцентр» Анны Костиной, семья должников занимала двухкомнатную квартиру площадью более 40 кв. м.

«Долг за коммунальные и жилищные услуги составляет более 300 тыс. руб. На протяжении трех лет с ними проводились беседы, их предупреждали. Действий со стороны нанимателей не последовало. Сейчас они переехали в одну комнату в общежитии»,— уточнила госпожа Костина.

В пресс-службе отметили, что решение о выселении нанимателей было принято судом. Освободившаяся квартира будет отремонтирована и передана нуждающейся в жилье семье. По данным администрации, в настоящее время в Рыбинске стоят на учете более 1,9 тыс. семей, нуждающихся в жилье.

В Рыбинске планируют продолжить работу по выселению злостных неплательщиков из занимаемых ими муниципальных квартир. По данным МКУ «Жилкомцентр» на данный момент жители Рыбинска задолжали за социальный наем в общей сумме более 20 млн руб.

Антон Антонов