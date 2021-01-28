В Удмуртии восстановили 10,3 тысяч гектаров леса за 2020 год

В 2020 году в Удмуртии восстановили лес на площади 10,3 тыс. га. Планы на 2021 год — 9,2 тыс. га., написал премьер республики Ярослав Семенов на своей странице во «ВКонтакте».

«К 2024 году у нас на каждое срубленное дерево должно быть посажено новое. Высаживаем мы в основном хвойные деревья — ель и сосну. Это основные лесообразующие породы в Удмуртии. Наша цель — с 2022 году высаживать 20% деревьев с закрытой корневой системой. Приживаемость таких саженцев существенно выше»,— отметил господин Семенов.

Ранее сообщалось, что за 2020 год в Удмуртии выявили 191 случай незаконной рубки леса. Ущерб составил более 62 млн руб.