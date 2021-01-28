Депутат горсовета Новосибирска предложил не утверждать ежегодный отчет мэра

На сайте change.org от имени депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко размещена петиция с предложением к депутатам не утверждать ежегодный отчет мэра Анатолия Локотя и поставить оценку «неудовлетворительно» его работе. В числе причин, автор петиции указывает на рост долгов по аренде земли до 4 млрд руб., из которых более половины — невозвратные.

Также автор обращения указывает на отсутствие в городе единой системы управления дорожным движением: «В городе постоянные пробки из-за ужасного состояния общественного транспорта и отсутствия транспортного управления». В обоснование своего предложения депутат отмечает проблемы с уборкой снега в городе. «За зимний сезон 2019-2020 года 10 тыс. новосибирцев получили травмы на гололеде. По звучавшим на сессиях цифрам, Новосибирск имеет только треть от необходимой для уборки снега техники, и та находится в удручающем состоянии»,— сообщает автор петиции. На данный момент ее подписали более 1,8 тыс. человек.

Анна Егорова