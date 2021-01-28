Артем Хохорин заявил о сокращении опасных преступлений в Татарстане

В Татарстане в 2020 году произошло заметное снижение опасных преступлений, в том числе умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей и квартирных краж и угонов транспорта. Об этом заявил глава МВД по республике Артем Хохорин.

Министр на назвал точные цифры по преступлением, однако заметил, что почти по всем перечисленным категориям — «самое низкое значение за последние 25 лет». Он добавил, что такое сократились число преступлений, совершаемых на улице. Также уменьшилась аварийность и число погибших на дорогах.

Господин Хохорин добавил, что существенные изменения в работу МВД внесла пандемия COVID-19. Так, весной на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности ежедневно задействовали до 2 тыс. сотрудников. «Осложнение оперативной обстановки не допущено»,— констатировал господин Хохорин.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"