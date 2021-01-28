71 ямалец заразился коронавирусом

Я Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки заразился 71 человек, два пациента скончались, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

По данным центра, Ямал относится к субъектам с наименьшими темпами прироста за сутки (0,2%). С начала пандемии COVID-19 заразились 35 425 человек, более 30 тысяч уже выздоровели, 375 пациентов скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрирован 19 138 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 793 810 человек, более 3,2 млн пациентов выздоровели, 71 651 человек скончались.

Напомним, режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 марта. В регионе сохраняются режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а также масочный режим, в общественных местах и транспорте, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. Предприятия общественного питания с 23:00 до 06:00 часов могут работать только на вынос. Кроме того, продлен запрет на работу ночных клубов.