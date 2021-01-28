С владельца «Каменского механического завода» не будут взыскивать 45 млн рублей

Арбитражный суд не удовлетворил иск конкурсного управляющего ООО «Каменский Механический Завод» (признано банкротом в конце 2016 года) о привлечении к субсидиарной ответственности владельца предприятия Оксану Шлееву. Согласно иску с нее планировалось взыскать 45,8 млн руб. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Иск с такой же суммой требований был подан и в ноябре 2018 года.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Каменский механический завод» учреждено в Каменске-Шахтинском в 2011 году. Основной вид деятельности — производство металлических цистерн, резервуаров и емкостей. Бенефициаром предприятия является Оксана Шлеева, Конкурсным управляющим — Андрей Реук. Оксана Шлеева также владеет ООО «Булат».

Наталья Шинкарева