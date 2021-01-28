В Тюменской области 148 человек заразились коронавирус, четыре пациента скончались

В Тюменской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 148 человек, еще четыре пациента скончались, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии COVID-19 заразился 27 799 жителей региона, более 26 тысяч человек уже выздоровели, 245 пациентов скончался.

В России за прошедшие сутки зарегистрирован 19 138 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 793 810 человек, более 3,2 млн пациентов выздоровели, 71 651 человек скончались.

Напомним, в регионе до 28 февраля действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Помимо этого, сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. До конца февраля в Тюменской области под запретом остается проведение в помещениях массовых мероприятий. С ограничениями продолжают работают фитнес-центры, кафе и рестораны.