Новый замглавы Перми по социальным вопросам приступит к работе завтра

Бывший вице-спикер городской думы Алексей Грибанов приступит к исполнению должности замглавы города по социальным вопросам в пятницу, 29 января. В пресс-службе мэрии сообщили, что в настоящий момент готовится соответствующее распоряжение.

Напомним, предыдущий руководитель социального блока в администрации Перми Людмила Гаджиева покинула должность 26 января. Днем ранее стало известно, что ее сменит господин Грибанов.

Отставка Людмилы Гаджиевой произошла на фоне неоднократных претензий к ее работе со стороны губернатора Дмитрия Махонина как в части образования, так и в части кураторства транспорта. Предполагается, что после ухода из мэрии госпожа Гаджиева возглавит одно из муниципальных спортивных учреждений.

Алексей Грибанов имеет медицинское образование. В 1990-х работал врачом в различных медицинских учреждениях Перми. С 2000 по 2012 год избирался депутатом Пермской городской думы. В 2012–2016 годах занимал должность вице-мэра по социальным вопросам. В 2016 году, после работы в администрации города, господин Грибанов вернулся в представительный орган и был избран вице-спикером.