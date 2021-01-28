В госсовете Удмуртии планируют провести массовую вакцинацию от коронавируса

В феврале 2021 года в госсовете Удмуртии планируют провести массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента со ссылкой на спикера Владимира Невоструева.

«Мы понимаем, что на сегодняшний день желающих очень много, вакцины пока поступило мало. Даем возможность чтобы в первую очередь привились те категории, кто наиболее подвержен — это врачи, учителя. В госсовете мы тоже готовы, желающие у нас есть. Думаю, что в феврале, когда достаточное количество доз вакцин поступит, тоже организуем проведение массовой вакцинации»,— отметил господин Невоструев, добавив, что считает российскую вакцину от COVID-19 самой надежной.

Напомним, что на 28 января в Удмуртии вакцинировали от коронавируса 4605 человек. Из них 774 получили второй компонент прививки.